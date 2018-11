Chargé de la cybersécurité, il ne sait pas se servir d'un ordi

Le ministre japonais chargé de la cybersécurité a provoqué les rires mâtinés d'angoisse de l'opposition après avoir reconnu n'avoir jamais utilisé d'ordinateur dans sa vie professionnelle. Il est en poste depuis un mois.

Yoshitaka Sakurada, 68 ans, est le chef adjoint de l'unité de stratégie de sécurité informatique du gouvernement et également ministre des jeux Olympiques et Paralympiques.

Japanese minister in charge of cyber security Yoshitaka Sakurada does not (cannot?) use a computer... can he use a fax machine? https://t.co/itRc6SDKTR