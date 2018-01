Chahutée, la diplomatie russe trébuche à Sotchi

Le Congrès du dialogue national syrien convoqué à Sotchi par les Russes et soutenu par l’Iran et la Turquie devait contribuer à relancer les pourparlers de Genève, toujours dans l’impasse. L’absence d’une grande partie de l’opposition et des Kurdes est un camouflet pour Moscou. Le Comité des négociations syriennes (CNS), qui fédère six mouvements, a finalement boudé la rencontre. Les efforts déployés par Moscou pour en faire un événement historique et fédérateur sont partis en fumée.

Sur le papier, c’était près de 1600 participants issus de la société civile, représentant presque tous les courants religieux et politiques et surtout un large éventail des groupes se revendiquant de l’opposition. Mais l’affiche n’a pas tenu sa promesse. Les médias présents sur place ont constaté que le nombre de délégués présents était moitié moindre que ce qui avait été annoncé. La conférence prévue pour durer sur deux jours s’est finalement déroulée sur une journée au terme d’un laborieux rappel des troupes.

La frustration de Moscou est d’autant plus grande que ses diplomates étaient arrivés à convaincre certains membres de groupes rebelles soutenus par les Américains et les Européens à se rendre à Sotchi individuellement. Certains ont même fait le déplacement avant de se raviser à la dernière minute et de repartir par le premier avion. C’est le cas d’un groupe d’environ 80 rebelles venus d’Ankara. En découvrant à leur arrivée lundi soir à l’aéroport que la conférence ne comportait que le drapeau officiel syrien, ils ont laissé éclater leur colère et refusé de quitter le terminal. Au terme d’un psychodrame de plusieurs heures qui a mis en ébullition les chancelleries turque et russe, ils ont préféré rentrer chez eux.

Délégués excédés

L’opération, qui devait permettre à Moscou d’asseoir son leadership dans la conduite du processus politique en Syrie, a tourné au vinaigre. À l’ouverture de la conférence, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a dû faire face à la bronca de certains délégués excédés par le soutien de Moscou à Bachar el-Assad. La présence de quelques éléments issus de l’opposition la plus dure aurait pu contribuer à donner une certaine légitimité à ce Congrès du dialogue national syrien en renforçant également le poids de la médiation russe. C’est finalement l’inverse qui s’est produit. Les vociférations de ces participants ont montré que Moscou ne pouvait pas être juge et partie.

Échec prévisible

À cette heure, le dialogue entre Syriens demeure toujours impossible. Pour Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève (CERNAM), cet échec était prévisible. «Les Russes savent gérer les conflits mais ils n’ont pas l’habitude de faire la paix», affirme le politologue. Lequel estime que le Kremlin est allé trop loin en tentant d’imposer sa médiation au détriment de celle menée à Genève par Staffan de Mistura et les Nations Unies.

«Après les résultats obtenus à Astana en matière de cessez-le-feu, Moscou a voulu aller plus loin en menant la négociation politique et en imposant son processus. Mais cette façon de mettre l’ONU et son médiateur sur la touche a été ressentie comme une humiliation», explique Hasni Abidi. Il constate que l’échec des pourparlers organisés à Vienne en fin de semaine passée ne laissait rien augurer de bon pour Sotchi. D’autant que Washington, Londres et Paris n’ont jamais caché leur scepticisme, pour ne pas dire leur opposition au projet de Moscou. Personne n’a interprété cette démarche comme un soutien au processus de Genève.

Théorie du sabotage

Du côté Russe, on suggère que l’échec de Sotchi est le résultat d’un sabotage. Les Occidentaux ne contestent pas vraiment avoir tout mis en œuvre pour empêcher la Russie d’imposer son jeu. Les événements les ont aidés. L’offensive turque contre les positions des Unités de protection du peuple kurde (YPG) dans la région d’Afrine, en Syrie, a contribué à porter le coup de grâce. «Les Occidentaux veulent reprendre la main», confirme Hasni Abidi. En début d’année, le président français, Emmanuel Macron, a donné le tempo en s’attaquant au processus d’Astana et aux rencontres associant la Russie, l’Iran et la Turquie, estimant que «la crise syrienne ne pouvait être réglée par quelques puissances seulement».

Paradoxalement, l’échec de Sotchi est une bonne nouvelle pour Genève. «C’est aujourd’hui, plus que jamais, le seul cadre légitime pour mener les négociations», affirme Hasni Abidi. De facto, l’ONU se retrouve au centre du jeu.

