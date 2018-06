Cessez-le-feu pour la fin du ramadan

Un cessez-le-feu commencera lundi, «27e jour du ramadan et se poursuivra jusqu'au cinquième jour de l'Eid-el-Fitr», censé commencer en fin de semaine prochaine, écrit le président afghan sur con compte Twitter.

Le chef de l'Etat afghan précise que cette décision, inédite, est une réponse «à la fatwa historique des oulémas afghans» qui ont décrété lundi le terrorisme contraire à l'Islam.

Réunis à Kaboul en «loya jirga» («grande assemblée», en langue pachtoune) des milliers de dignitaires religieux venus des 34 provinces ont publié un décret en sept points qui déclare «les attaques-suicides et les explosions contraires à l'islam et un péché majeur».

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan announces ceasefire from the 27th of Ramadan until the fifth day of Eid-ul-Fitr following the historic ruling [Fatwa] of the Afghan Ulema.