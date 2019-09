Centaines de vols annulés à cause d'un typhon

Le typhon Tapah, accompagné de fortes précipitations et de rafales de vent, menaçait de frapper dimanche soir le sud-ouest du Japon. Des centaines de vols intérieurs sont restés cloués au sol.

Accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 162 km/h, le cyclone tropical devrait atteindre la préfecture de Nagasaki dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'Agence météorologique japonaise. Il doit traverser le détroit de Corée, qui sépare le Japon de la péninsule coréenne, avant de se diriger lundi vers le nord du Japon où il devrait faiblir et et être rétrogradé, selon l'Agence.

