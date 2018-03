Ce très encombrant Carles Puigdemont

Le président légitime, c’est lui. Carles Puigdemont n’en démord pas. L’ex-chef du gouvernement catalan, démis de ses fonctions en octobre dernier après la proclamation de l’indépendance de la région, continue de rêver d’un retour triomphal en Catalogne. Mais il commence à admettre que ce sera difficile. Alors à défaut, il se verrait bien proclamé président d’une République catalane virtuelle, intronisé solennellement par un petit noyau d’élus fidèles, depuis Bruxelles où il a fui pour éviter la justice espagnole.

En attendant, l’ex-président catalan sera à Genève ce week-end pour participer à une table ronde sur la question de l’autodétermination, organisée par le Festival du film international sur les droits humains. Il arrive précédé de polémiques, alors que le Parquet général espagnol a demandé jeudi au gouvernement d’examiner une possible extradition. La controverse est servie d’avance, même si la procédure semble avoir fort peu de chance de prospérer.

Depuis son exil belge, le leader indépendantiste semble en passe de se convertir en conférencier international, un jour à Liège, l’autre à Copenhague, ou encore à Genève comme ce dimanche, afin de faire entendre la parole du peuple catalan muselé par Madrid. Mais pendant qu’il essaie de déployer une stature internationale, l’ex-président catalan est devenu de plus en plus encombrant pour ses alliés indépendantistes de Barcelone.

Gouverner par Skype

Drapé de son écharpe jaune qui lui donne des airs de Tintin au Tibet, Carles Puigdemont n’a pas son pareil pour entretenir la flamme de la rébellion et multiplier les déclarations provocatrices vis-à-vis du gouvernement espagnol. Il a tout envisagé pour briguer un deuxième mandat à distance, y compris un gouvernement par Skype. Mais il a dû se rendre à l’évidence. Non seulement la formule semble illégale mais ses alliés indépendantistes refusent d’y adhérer.

«Pour lui il n’y a pas de retour en arrière possible, il n’a qu’une stratégie: résister et faire vibrer la corde émotionnelle pour mobiliser les partisans de la sécession», analyse le politologue Oriol Bartomeus, professeur de sciences politiques à l’Université autonome de Barcelone. Mais dans les états-majors des partis indépendantistes, nombreux sont ceux qui préféreraient arrêter les provocations et prendre un virage pragmatique pour élire enfin un président qui puisse gouverner. «Pour eux, Puigdemont s’est transformé en un problème, explique le professeur. Il bloque toute négociation et l’objectif inavoué de ses alliés indépendantistes est de le pousser vers la sortie en lui offrant en prix de consolation le simulacre d’une présidence symbolique en exil.»

Officiellement, le camp séparatiste continue malgré tout de serrer les rangs derrière son leader. Mais en coulisse, certains députés s’avouent agacés par son ego. Après tout, les élections de décembre leur ont permis de renouveler leur majorité au parlement de Barcelone et le mieux serait d’en profiter pour remettre en marche les institutions au service de la société catalane.

Prêt au sacrifice

«Tout le monde est important, mais l’indispensable est d’avoir un gouvernement», répète l’élu indépendantiste de gauche Joan Tarda qui appelle depuis des semaines Carles Puigdemont à faire «un pas de côté» pour le bien de tous les Catalans. «S’il faut sacrifier Puigdemont, nous le ferons», prévient-il. «D’autres patriotes ont dû se sacrifier avant lui pour permettre à la cause d’avancer.»

Puigdemont est-il en trop? Lui refuse la voie de garage. Il renonce à briguer un deuxième mandat mais «provisoirement», seulement. Pendant que Barcelone essaie de revenir à la réalité, il continue d’entretenir la flamme d’une réalité parallèle depuis la Belgique. Il prépare «L’espace libre de Bruxelles», qui lui permettra de constituer l’architecture de son gouvernement en exil et de piloter à distance la marche vers l’indépendance en tant que président d’un futur «Conseil de la République» chargé des relations internationales.

«Le problème de Puigdemont est qu’il est hors du réel, commente l’analyste politique Pablo Simon, directeur du think tank Politikon. Il est comme un zombie. Il est mort politiquement mais il ne le sait pas et il continue à attaquer les vivants. Il sait qu’il ne pourra plus avoir de responsabilité publique en Espagne mais il a toujours capacité de blocage sur la vie politique catalane et il en abuse.»

