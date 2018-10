Castaner nommé ministre de l'Intérieur

Emmanuel Macron a nommé Christophe Castaner ministre de l'Intérieur, en remplacement de Gérard Collomb, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental. Celui-ci voit également partir Françoise Nyssen, Jacques Mézard et Stéphane Travert, a annoncé mardi l'Elysée.

???? EN DIRECT - Castaner, Fesneau, Gourault: les premiers noms du nouveau gouvernement https://t.co/01GOUV5bef — BFMTV (@BFMTV) 16 octobre 2018

L'ancien secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement et actuel délégué général de La République en Marche (LaRem) sera épaulé par le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), Laurent Nunez, a précisé la présidence.

Donné sortant ces dernières semaines, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert cède son portefeuille à l'ancien chef de file des sénateurs socialistes et actuel sénateur RDSE de la Drôme Didier Guillaume.

Le président du groupe MoDem Marc Fesneau succède lui à Christophe Castaner au poste de ministre - et non secrétaire d'Etat comme ce fut le cas précédemment - auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

Deux semaines de discussions

Reconduit dans ses fonctions, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer voit son portefeuille de l'Education étoffé et adjoindre un secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et de la mise en place du service national universel (SNU), le député LaRem Gabriel Attal.

Jacqueline Gourault remplace Jacques Mézard au ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, avec Sébastien Lecornu et Julien Denormandie nommés ministres auprès d'elle. Le député Agir (centre-droit) Franck Riester remplace la ministre de la Culture Françoise Nyssen, fragilisée par une polémique immobilière ces dernières semaines.

Parmi les autres nominations, figurent celle d'Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy, celle de Christelle Dubos qui renforce l'équipe de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, ou encore celle d'Agnès Pannier-Runacher, nommée secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances en remplacement de Delphine Gény-Stéphan.

L'annonce de l'Elysée met un terme à deux semaines de discussions entre le chef de l'Etat et le Premier ministre - qui assurait l'intérim Place Beauvau après la démission de Gérard Collomb - sur la composition d'une nouvelle équipe gouvernementale censée donner un nouvel élan à l'exécutif. (ats/nxp)