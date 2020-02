Carnaval: une voiture fonce dans un défilé

Une voiture a foncé lundi dans un défilé de carnaval à Volkmarsen, dans le centre de l'Allemagne, faisant «plusieurs blessés», a annoncé la police locale.

Le conducteur du véhicule «a été arrêté», a précisé la police sans fournir de précisions sur les circonstances ou motivations du suspect alors qu'une partie de l'Allemagne célèbre le «lundi des roses», le point culminant des festivités du carnaval.

Eine Person ist mit einem Pkw in den #Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen gefahren. Der Fahrer wurde festgenommen. Wir sind mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Sobald gesicherte Informationen vorliegen, veröffentlichen wir diese hier.

Selon des médias locaux, un break Mercedes gris métallisé a foncé dans la foule et au moins dix personnes ont été blessées, dont des enfants. De nombreuses victimes étaient allongées au sol et prises en charge par des équipes de secours déployées en masse dans ce village de 7000 habitants, situé dans l'Etat régional de Hesse.

Selon des témoins cités par les médias locaux, le véhicule a percuté la foule vers 14h30 et donné un coup d'accélérateur.

:red_circle: Car has driven into crowd at carnival parade near #Kassel, Hessen, #Germany. At least 15 people injured.

:camera_with_flash: pic.twitter.com/BYprrW6FSF