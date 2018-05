Caracas libère un prisonnier américain

Un missionnaire mormon américain et son épouse, emprisonnés pendant près de deux ans à Caracas, sont arrivés samedi aux Etats-Unis après avoir été libérés par le gouvernement vénézuélien, qui a présenté sa décision comme un «geste» d'ouverture en direction de Washington.

Cette mesure est intervenue au terme d'une semaine marquée par un durcissement du ton des Etats-Unis qui ont qualifié de «farce» la réélection du socialiste Nicolas Maduro et imposé de nouvelles sanctions. Le vice-président américain Mike Pence a d'ailleurs aussitôt assuré sur Twitter que les sanctions américaines allaient être maintenues malgré la libération de Joshua Holt, et ce «jusqu'au retour de la démocratie au Venezuela». «La politique américaine envers le Venezuela reste inchangée», a renchéri le chef de la diplomatie Mike Pompeo.

Very glad that Josh Holt is now back home with his family – where he has always belonged. Sanctions continue until democracy returns to Venezuela.