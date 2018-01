Candidat désigné par tirage au sort en Virgine

La saga de l'élection de la 94e circonscription de l'Etat américain de Virginie a connu jeudi son dénouement. Le candidat républicain a été désigné vainqueur par tirage au sort.

David Yancey avait obtenu exactement le même nombre de voix que la candidate démocrate dans les urnes en novembre. La commission électorale de Virginie a procédé au tirage au sort à Richmond, devant les caméras. Les noms des deux candidats avaient été imprimés et insérés dans des boîtes de pellicules photos noires, placées dans un grand bol en céramique.

Puis le président de la commission a tiré le nom du républicain. La démocrate Shelly Simonds a donc perdu. C'est la première fois qu'une élection locale est ainsi tranchée en Virginie depuis 1971.

Cette élection avait une importance déterminante, car elle permet au parti républicain de conserver, à un siège près, sa majorité dans la chambre des délégués de Virginie, l'assemblée qui vote les lois locales dans cet Etat de 8,4 millions d'habitants jouxtant Washington. Si la démocrate avait été élue, la chambre aurait été divisée avec 50 sièges pour chaque parti, déclenchant un partage du pouvoir.

Just in: Republican incumbent David Yancey's name drawn to settle tie vote. He's been declared the winner of a seat in Virginia's House of Delegates. https://t.co/MbZ9gzRfvp pic.twitter.com/xpfAgwCQ4I