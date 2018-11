Californie: pas d'accalmie sur le front des incendies

Plusieurs milliers de pompiers américains combattaient mardi pour le sixième jour consécutif de gigantesques feux de forêt en Californie tandis que les équipes de recherche tentaient de retrouver les corps d'éventuelles nouvelles victimes des incendies qui ont déjà fait au moins 44 morts.

Au nord de l'État, le feu baptisé «Camp Fire» avait brulé 50'500 hectares et n'était contenu qu'à 30%, selon un bilan des pompiers californiens (Cal Fire) mardi matin. Plus de 6500 habitations et 260 commerces ont été détruits depuis que l'incendie s'est déclaré jeudi dernier.

La ville de Paradise a été littéralement rayée de la carte, laissant la place à des paysages de désolation au milieu des bâtiments et des véhicules calcinés. Plus de 5100 pompiers sont déployés sur cet incendie, le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, qui a déjà fait 42 morts.

«Beaucoup de risques et de dangerosité combinés à un terrain difficile dans certaines zones vont compliquer le travail des pompiers», a prévenu Cal Fire, dans son bulletin mardi matin.

À plusieurs centaines de kilomètres au sud, le «Woolsey Fire» a ravagé près de 39'000 hectares près de Los Angeles, et fait au moins deux morts. Il n'était lui aussi contenu qu'à 35% mardi matin. Le feu s'est déclaré jeudi après-midi près de Thousand Oaks, petite ville meurtrie la veille au soir par une fusillade dans un bar qui a fait 12 morts. L'incendie s'est rapidement propagé vers le sud et atteint samedi la célèbre station balnéaire de Malibu.

Près de 3600 pompiers combattent les flammes qui ont ravagé les maisons de certaines célébrités, dont plusieurs ont témoigné sur les réseaux sociaux. Plus de 250'000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet État de l'ouest des Etats-Unis, et à Malibu et ses environs. Dans les deux cas, les causes exactes du départ de feu n'ont pas encore été identifiées.

Identifier les victimes

La sécheresse sévit depuis plusieurs années sur ce grand État de l'ouest des États-Unis. Aucune pluie n'est attendue avant la semaine prochaine au moins, selon les services météorologiques.

Les pompiers restent en état d'alerte en raison de vents faibles à modérés qui doivent persister mardi, avec des rafales à environ 50 km/h, a indiqué Cal Fire dans la matinée. Les sols secs combinés à un terrain difficile compliquent la tâche des soldats du feu, venus de tout le pays.

Ils sont accompagnés d'anthropologistes assistés d'équipes cynophiles et d'un laboratoire d'analyses ADN pour retrouver et identifier les victimes, dont les corps ont parfois été réduits à de simples fragments d'os. Deux morgues militaires ont été mises en place pour regrouper les corps.

La police a reçu plus de 1500 appels concernant des personnes disparues, qui ont peut-être trouvé refuge dans des centres d'accueil installés dans la région pour héberger les nombreux habitants évacués.

Les forces de l'ordre doivent également répondre à des appels concernant des pillages. Au moins 139 «incidents sérieux» ont été enregistrés, dont 16 cas de pillage, a indiqué le shérif du comté de Butte, Kory Honea.

Malibu a été entièrement évacuée avant que certains résidents ne puissent regagner dimanche leur domicile. De nombreuses célébrités ont montré les dégâts de l'incendie, remerciant les pompiers pour leur travail et appelant à faire des dons pour les sauveteurs et leurs familles.

L'acteur Gerard Butler a ainsi posté sur Instagram des images de son garage et d'un véhicule qui était à l'intérieur, qui ont été détruits. «Revenu dans ma maison à Malibu après l'évacuation. Des moments qui fendent le coeur à travers la Californie», a-t-il commenté, se disant «parmi les plus chanceux» car sa maison n'a été que partiellement touchée.

La vedette de téléréalité Kim Kardashian a raconté qu'elle avait dû évacuer avec sa famille sa maison de Hidden Hills à Calabasas. «J'ai été informée que les flammes avaient atteint notre propriété mais qu'elles sont mieux contenues et se sont maintenant arrêtées», a-t-elle écrit sur Twitter. Cela ne semble pas empirer désormais, je prie juste pour que les vents soient en notre faveur.»

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe ????????