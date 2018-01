«Califat virtuel»: l'EI en retrait sur Internet

Sur le point d'être vaincu en Irak et en Syrie, l'EI a tenté de se réfugier dans un «califat virtuel» sur Internet. Mais, là aussi, il est sur la voie du déclin, assurent des experts.

Hyperactif sur le Web à l'apogée de son expansion territoriale en 2015, quand il occupait un territoire de la taille de l'Italie et régnait sur sept millions de personnes, le mouvement djihadiste inondait la toile de sa propagande sophistiquée.

Aujourd'hui, ses chefs tués ou en fuite, ses combattants en déroute, ses centres médiatiques détruits, ses connexions difficiles, surveillées et entravées par les services de renseignements du monde entier, il est de moins en moins présent sur Internet, ou doit laisser s'exprimer en son nom une mouvance sur laquelle il n'a que peu ou pas de contrôle.

«En décembre 2017, plus des trois quarts des 38 organes médiatiques de l'EI, qui allaient d'Afrique de l'Ouest à l'Afghanistan, ont été pratiquement réduits au silence», estime le chercheur britannique Charlie Winter, qui étudie au King's College depuis des années la communication du groupe. «C'est un peu comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche 'muet' de sa télécommande».

En chute libre

Entre le 8 et le 9 novembre, l'Etat islamique n'a même strictement rien mis en ligne, sur quelque réseau ou application que ce soit, pour la première fois depuis sa création. «La diminution de la production des médias de l'EI a été particulièrement notable au cours des deux dernières semaines», avait alors dit Charlie Winter à l'AFP, «mais jamais ils n'avaient été totalement silencieux pendant une journée entière».

Cette diminution drastique de la présence en ligne de l'EI a également été remarquée par Albert Ford, qui travaille sur le phénomène de «l'extrémisme domestique» au sein du groupe de réflexion américain New America, à Washington. «Leurs opérations médiatiques sont en chute libre», a-t-il confié à l'AFP. «Ils ont moins de monde disponible, moins d'endroits pour recueillir leurs informations, moins de moyens pour les mettre en ligne».

En mars 2017, lors de la reprise de Mossoul, la deuxième ville d'Irak que l'EI avait conquise, une journaliste de l'AFP avait visité les ruines d'une villa, dans un quartier huppé de la ville, qui avait été utilisée comme centre médiatique par le groupe.

Web profond

Entre les murs calcinés se trouvaient des restes d'ordinateurs sophistiqués, des imprimantes et du matériel de propagande, des cartons entiers de CD, des antennes et des émetteurs de leur station de radio Al-Bayan.

Au cours des derniers mois, les annonces par la coalition menée par les États-Unis de l'élimination, le plus souvent dans des raids aériens, de responsables de la communication de l'EI se sont multipliées. Le premier d'entre eux, Abou Mohammed al-Adnani, porte-parole officiel du groupe et responsable de ses opérations extérieures, a péri en août 2016.

Plutôt que de s'en servir pour planifier des opérations qu'il ne semble plus en mesure d'organiser directement, ce qu'il reste de l'EI utilise désormais Internet, souvent via des logiciels de cryptage ou le recours au «Web profond» quasiment impossible à réguler, pour encourager ses partisans dans le monde entier à passer à l'action de façon indépendante.

Nostalgie

«Ils ont désormais tendance à cultiver une certaine nostalgie», explique Charlie Winter. «Quelque chose sur lequel ses supporters peuvent se retourner et estimer que c'était le bon vieux temps, quand l'EI contrôlait des terres en Syrie et en Irak.»Leur message est: 'C'était notre âge d'or, qui nous a été enlevé par les ennemis de l'islam et c'est pour cela qu'il nous faut les combattre'«, ajoute-t-il.

Pour le chercheur Bruce Hoffman, spécialiste du terrorisme à la Georgetown University, le danger réside désormais dans ce qu'il appelle »l'attaquant guidé« (»enabled attacker«). »C'est quelqu'un qui agit comme un loup solitaire, sans lien avec l'organisation terroriste, mais qui a reçu des listes de cibles précises et des renseignements pour mener à bien son opération«, dit-il.

Pour cela, l'aspirant djihadiste n'a qu'à puiser dans l'abondante littérature disponible en ligne depuis des années et impossible à éradiquer d'Internet, comme par exemple le fameux tutoriel: »Comment fabriquer une bombe dans la cuisine de votre mère".