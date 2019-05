Cachez ce navire que Trump ne saurait voir

La Maison Blanche a demandé à l'occasion de la récente visite de Donald Trump au Japon à ce qu'un navire américain baptisé du nom de feu le sénateur John McCain, qu'il détestait, soit tenu hors de la vue du président, rapporte mercredi le «Wall Street Journal».

«L'USS John McCain ne doit pas être à portée de vue», a demandé avant la visite présidentielle un responsable militaire américain dans un courriel consulté par le quotidien.

En réparation à la base navale américaine de Yokosuka, où Donald Trump a prononcé mardi un discours à bord d'une autre embarcation, le navire en question était difficilement déplaçable. Son nom a donc été masqué et ses marins ont été mis en congés pour la journée, écrit le «Wall Street Journal», citant des sources proches.

Mépris mutuel

«Je n'ai été informé de rien que ce soit en rapport avec le navire de la Marine USS John S. McCain lors de ma récente visite au Japon», a immédiatement réagi le président des Etats-Unis sur Twitter mercredi soir.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women - what a spectacular job they do!