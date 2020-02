Le Parti républicain Sinn Fein, longtemps considéré comme la branche politique de l'IRA, a réalisé une percée historique lors des élections législatives en Irlande.

A l'issue du premier tour du décompte entamé dimanche, au lendemain des élections, le Sinn Fein a été placé en tête de liste par 24,5% des électeurs, devant le Fianna Fail avec 22,2% et le Fine Gael du Premier ministre sortant Leo Varadkar avec 20,9%.

«C'est officiel», le Sinn Fein «a gagné l'élection», s'est félicitée sur Twitter Mary Lou McDonald, la cheffe de ce parti de gauche qui milite pour la réunification de la province britannique d'Irlande du Nord avec la République d'Irlande.

Combien de sièges ?

Reste désormais à voir comment l'arithmétique électorale répartira les 160 sièges de députés que compte le Dail, la chambre basse du Parlement irlandais. En raison du complexe mode de scrutin, sa composition ne sera connue qu'après le décompte total, qui peut prendre plusieurs jours.

