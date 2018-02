«Bye Bye Bibi» crient des Israéliens contre Netanyahu

Quelques milliers d'Israéliens ont réclamé vendredi à Tel-Aviv la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahu lors de la première manifestation depuis que la police a recommandé son inculpation pour corruption.

«Menteur, menteur»

Les manifestants, venus en couple avec leurs enfants pour nombre d'entre eux, se sont rassemblés dans une ambiance enjouée près du Théâtre national en brandissant sous le soleil des pancartes avec le portrait de M. Netanyahu barré en jaune de l'inscription «Crime Minister» en anglais.

