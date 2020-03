Buttigieg se retire des primaires démocrates

Le candidat à l'investiture démocrate à l'élection présidentielle américaine Pete Buttigieg s'est retiré des primaires. Il a pris cette décision après un score trop faible à son goût en Caroline du Sud, ont annoncé dimanche des médias américains.

À 38 ans, trois ans de plus que l'âge minimum pour être président, celui qui était surnommé «Mayor Pete» avait créé la surprise en remportant le caucus de l'Iowa, juste devant le sénateur Bernie Sanders. Premier candidat ouvertement homosexuel ayant une chance d'obtenir la nomination d'un grand parti, il s'était positionné comme un modéré, mettant en garde contre les excès de l'aile gauche du parti.

Breaking News: Pete Buttigieg is dropping out of the 2020 race. He rose to the top tier of the Democratic presidential field but struggled to win broad support. https://t.co/j59lhtrfxW

L'ancien maire de la ville de South Bend, dans l'Indiana va annoncer dans la soirée, depuis sa ville natale, qu'il se retire des primaires démocrates visant à désigner celui ou celle qui affrontera Donald Trump le 3 novembre. Cette annonce fait suite à une sévère défaite en Caroline du Sud qui a mis en lumière sa grande difficulté à mobiliser au sein de l'électorat noir.

Joe Biden a l'avantage

Son abandon est un coup de tonnerre à deux jours du «Super Tuesday», qui verra les démocrates de 14 États choisir leur candidat. Donald Trump, qui espère obtenir un deuxième mandat de quatre ans et suit attentivement le combat de ses adversaires, a prédit que l'ancien vice-président Joe Biden serait le grand bénéficiaire de cette décision.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN!