Burundi: «terreur» avant les élections de 2020

Les violations des droits de l'homme au Burundi ont atteint désormais tout le pays, alors que la présidentielle doit avoir lieu en 2020, selon la Commission d'enquête de l'ONU. Celle-ci a estimé mercredi à Genève que tous les facteurs pour des atrocités sont réunis.

Dans leur rapport, les trois membres de la Commission internationale indépendante sur le Burundi ont répété que les crimes contre l'humanité, déjà dénoncés à plusieurs reprises, se poursuivaient dans ce pays. «Il est extrêmement dangereux de s'exprimer de manière critique», affirme le président de l'instance, Doudou Diène.

Les actes des responsables de sécurité mais surtout des milices qui sont proches des autorités ont établi un climat qui semble apaisé. «Un calme qui repose sur la terreur», relève Françoise Hampson, une autre membre de la commission, lancée après les violences liées au contexte électoral de 2015. Selon la commission, la répression des libertés «s'accélère».

Des violences sexuelles, des arrestations et détentions arbitraires ou encore de la torture de prisonniers ont été observées. Après les restrictions imposées depuis un an aux ONG et la fermeture il y a quelques mois du bureau du Haut-commissariat aux droits de l'homme, ces abus sont perpétrés «quasiment» sans surveillance de la communauté internationale.

Tous les facteurs réunis

La Commission est actuellement le seul mécanisme international indépendant qui mène des investigations sur le Burundi. Selon les trois spécialistes, l'ensemble des huit facteurs pour les atrocités criminelles établis par l'ONU sont présents au Burundi. «La situation doit être suivie avec la plus grande vigilance par la communauté internationale», ajoutent-ils.

Le rapport de la commission, qui n'a pas accès au territoire burundais, a été publié après plus de 1200 témoignages de victimes, de témoins, de responsables présumés de violations des droits de l'homme et d'autres interlocuteurs.

Le président Pierre Nkurunziza a promis de ne pas se présenter au scrutin de 2020. Les violences liées au contexte électoral en 2015 au Burundi auraient fait au moins 1200 tués et plus de 400'000 réfugiés, selon la Cour pénale internationale (CPI). Dans un rapport publié en 2018, la commission avait elle directement mis en cause le chef de l'Etat.

Laisser entrer des observateurs

La commission demande aux autorités un accès aux observateurs électoraux pour le scrutin de 2020. Elle dit que la communauté internationale devrait dépêcher des représentants seulement si ceux-ci peuvent oeuvrer sans entraves.

Les trois experts de l'ONU appellent aussi le gouvernement à réviser le code électoral pour permettre une participation sans discrimination, à libérer les détenus politiques et à autoriser le retour des opposants. Ou encore à garantir la liberté des partis politiques et l'indépendance de la Commission électorale. (ats/nxp)