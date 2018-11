Brigitte Bardot, Polnareff et Kaaris avec les «gilets jaunes»

L'ancienne actrice Brigitte Bardot, le chanteur Michel Polnareff et le rappeur Kaaris, parmi quelques autres célébrités, ont apporté leur soutien ces derniers jours aux «gilets jaunes».

Mercredi, en milieu d'après-midi, Brigitte Bardot a publié sur son compte Twitter une photo où elle porte un gilet jaune, les deux pouces levés, à côté de sa Renault 4L blanche garée à l'entrée de «La Madrague», sa maison de Saint-Tropez.

Avec vous ! pic.twitter.com/bAnojepAkH — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 28 novembre 2018

«Avec vous!», a posté en légende la présidente de la fondation pour la protection animale qui porte son nom. Près du véhicule, l'un de ses chiens - le Griffon «E.T» - porte également un gilet jaune.

«Je soutiens les Gilets jaunes», a déclaré Michel Polnareff lors d'une interview au Parisien. «Je suis très respectueux de leur cause. Je suis ça avec tristesse et frustration», a ajouté le chanteur qui sort vendredi son premier album depuis près de 30 ans.

"On est tous ensemble dans la même galère: on en a marre de casquer comme des porcs."https://t.co/2GOPjPaFch — BFMTV (@BFMTV) 28 novembre 2018

Le rappeur Kaaris, condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende après sa bagarre à Orly avec son rival Booba, a également apporté son soutien à ce mouvement sur son compte Instagram, en posant revêtu d'un gilet jaune.

«Message aux gilets jaune et à vous tous qui souffrez. Il faut que l'on soit avec vous, nous les favorisés. Il faut qu'on trouve quelque chose. J'en parle aux copains», a tweeté de son côté l'acteur et humoriste Franck Dubosc, mardi.

Sur RTL, le chanteur Pierre Perret a déclaré lui aussi qu'il était aux côtés des «gilets jaunes», tout comme l'humoriste Arnaud Ducret sur Facebook.

Arnaud Ducret adresse son soutien aux gilets jaunes: "On en a marre de casquer comme des porcs" https://t.co/bzSt8kPstd pic.twitter.com/9DYFR9pEd3 — BFMTV (@BFMTV) 23 novembre 2018

L'humoriste et animateur TV Patrick Sébastien a dénoncé pour sa part sur CNews une «fracture» entre les élites et les plus défavorisés, estimant que les «gilets jaunes» n'étaient pas assez pris en considération.

Le duo de rappeurs toulousains Biglfo & Oli a raconté dans une vidéo qu'ils avaient été bloqués samedi par un barrage des «gilets jaunes» et qu'ils avaient été contraints d'accepter de faire un selfie avec les manifestants, alors qu'ils rejoignaient une salle de spectacle pour un concert à Amnéville (Moselle).

«Ils sont OK pour nous laisser passer, en échange d'un selfie. On va le faire, du coup, pour le concert», a expliqué Bigflo dans une vidéo postée sur Twitter. Sans apporter un soutien direct, Cyril Hanouna a lui accordé une large place aux «gilets jaunes» dans son émission «Touche pas à mon poste», sur C8. (afp/nxp)