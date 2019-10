Brexit: les parlementaires reportent leur décision

Les députés britanniques ont décidé samedi de reporter leur décision sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, ce qui contraindra le Premier ministre Boris Johnson à demander aux Européens un nouveau report du divorce.

L'amendement en ce sens, déposé par le député Oliver Letwin, a été approuvé à 322 voix pour et 306 voix contre. Pour ses partisans, il vise à donner plus de temps aux députés pour débattre de l'accord dans ses détails sans risquer un «no deal» le 31 octobre s'ils n'ont pas fini.

MPs approve Letwin amendment to the Brexit deal



This amendment delays approval of the deal until the necessary legislation is passed



Ayes: 322

Noes: 306

Majority: 16



Live updates: #BrexitVote