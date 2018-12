Brexit: Theresa May va s'adresser aux députés

La première ministre britannique Theresa May s'adressera aux députés lundi à 16h30, a indiqué une porte-parole du président de la chambre des Communes, sur fond de rumeurs d'un possible report d'un vote prévu mardi au Parlement sur son accord de Brexit.

Cet accord, fruit de 17 mois d'âpres négociations avec l'Union européenne (UE), a toutes les chances d'être recalé lors de ce vote historique à la chambre des Communes, où il suscite une vive opposition des députés de tous bords. Selon plusieurs médias britanniques citant des sources au sein du gouvernement, le vote devrait être reporté.

Démission de Theresa May?

Tout porte à croire en effet qu’une majorité de députés de Westminster vont voter contre le projet de loi destiné à approuver l'accord de divorce négocié entre Theresa May et l’UE. Un tel rejet pourrait déclencher au Royaume-Uni une crise politique aux multiples issues possibles : démission de Mme May, sortie de l’UE dans un total vide juridique («no deal»), nouvelles élections, voire second référendum susceptible d’annuler la décision populaire de 2016.

Brexit : quitte ou double pour Theresa May

(afp/nxp)