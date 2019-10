Brexit: Merkel estime un accord très «improbable»

La chancelière allemande Angela Merkel a averti mardi le Premier ministre britannique Boris Johnson qu'un accord sur le Brexit s'annonçait «extrêmement improbable» faute de nouvelles propositions de Londres sur l'Irlande, a indiqué une source à Downing Street.

L'entretien téléphonique entre les deux dirigeants a eu lieu alors que de difficiles négociations se tiennent à Bruxelles pour éviter un «no deal» le 31 octobre, sur la base d'un projet présenté mercredi dernier par Boris Johnson. Berlin n'avait pas donné sa version de l'entretien téléphonique en fin de matinée.

Le président du conseil européen, le Polonais Donald Tusk, a accusé mardi le premier ministre britannique Boris Johnson de jouer avec «l'avenir de l'Europe» avec un «stupide jeu de reproches» sur les responsabilités d'un échec des négociations sur le Brexit.

«Boris Johnson, l'enjeu n'est pas de gagner un stupide jeu de reproches. L'avenir de l'Europe et du Royaume-Uni ainsi que la sécurité et les intérêts de nos peuples sont en jeu. Vous ne voulez pas d'accord, vous ne voulez pas de prolongation, vous ne voulez pas révoquer (le divorce), quo vadis (Où vas-tu)?», a écrit Donald Tusk dans un message sur son compte twitter.

