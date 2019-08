Brexit: Boris Johnson veut suspendre le Parlement

Le gouvernement britannique prévoit de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit, rapportent la BBC et Sky News mercredi, une information non confirmée par Downing Street.

Government expected to suspend Parliament from mid-September, meaning MPs have limited time to stop no-deal Brexit https://t.co/6QDIT1IfgY — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 28, 2019

Selon Sky News et la BBC, la session parlementaire reprendrait avec un discours de la Reine le 14 octobre, rendant improbable que les députés opposés à une sortie sans accord de l'Union européenne puissent faire voter des lois pour empêcher ce scénario d'arriver le 31 octobre. Le Parlement britannique est traditionnellement suspendu plusieurs semaines en septembre en raison des conférences annuelles des partis politiques.

la Livre chute

La livre sterling chutait mercredi face à l'euro et au dollar après que la BBC et Sky News ont rapporté que le gouvernement britannique prévoyait de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la devise britannique perdait 0,78% face à l'euro et au dollar, à respectivement 90,95 pence pour un euro et à 1,2194 dollar pour une livre. Quelques minutes plus tôt, elle avait même passé la barre de 1%, avant de légèrement limiter ses pertes.

Pound plunges on reports Boris Johnson set to ask Queen to suspend parliament over Brexit https://t.co/337uNGGxvk pic.twitter.com/FP7a26K0eM — Bloomberg Markets (@markets) August 28, 2019

Vers un Brexit sans accord

«Cela ressemble à une frappe préventive de Boris Johnson contre ceux qui cherchent à bloquer un Brexit sans accord et, une fois de plus, il semble que l'opposition risque de manquer une grande occasion d'avoir une influence», a commenté David Cheetham, analyste pour XTB, tandis que Downing Street n'a pas pour l'instant pas confirmé l'information.

Mardi, les partis d'opposition britanniques s'étaient dits déterminés à contrecarrer d'urgence un «no deal» le 31 octobre, un scénario redouté par les milieux économiques. Cette initiative avait fait remonter la livre à des niveaux plus vus depuis un mois.

«Si le gouvernement réussit son coup, cela signifie qu'un Brexit sans accord ne pourra être écarté qu'à la dernière minute, ce qui maintient un risque important de baisse pour la livre», a poursuivi M. Cheetham.

«Pour les investisseurs, l'attention va désormais se concentrer sur une seule chose: savoir si la reine va approuver la requête, et si elle le fait, il faut s'attendre à un plongeon de la livre», a complété Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

(afp/nxp)