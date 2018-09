Brésil: Bolsonaro mène, Haddad décolle

Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro consolide son avance au 1er tour de la présidentielle d'octobre au Brésil et Fernando Haddad, substitut à gauche de l'ex-président Lula, décolle, selon un sondage publié vendredi soir.

M. Haddad, du Parti des travailleurs (PT), se retrouve à la 2e place ex aequo avec le candidat de centre gauche Ciro Gomes (PDT). Toutefois, dans quasiment tous les cas de figure étudiés par l'institut Datafolha, MM. Bolsonaro et Haddad seraient battus au 2e tour par les autres grands candidats. Sauf dans une configuration Bolsonarao-Haddad où le premier battrait le second dans un duel très serré.

Selon ce sondage réalisé ce jeudi et vendredi, M. Bolsonaro est crédité au premier tour de 26% des intentions de vote (contre 24% en début de semaine), loin devant MM. Haddad (13% contre 9%) et Gomes (13%, stable). Il souffre toutefois d'un taux de rejet très élevé, 44% des personnes interrogées assurant qu'elles ne voteraient jamais pour lui, contre 26% pour M. Haddad.

Evénement dramatique

Les deux premiers candidats ont progressé en raison d'événements ayant donné un tour dramatique à la campagne: M. Bolsonaro après avoir été poignardé lors d'un bain de foule le 6 septembre, et M. Haddad après la capitulation de Lula, emprisonné pour corruption, qui l'a adoubé mardi à sa place. La candidature de Luiz Inacio Lula da Silva a été invalidée par la justice alors qu'il était quasiment assuré d'être élu pour un 3e mandat.

Le sondage confirme que l'ex-gouverneur de Sao Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB, centre droit), est en difficulté (9%) en dépit d'un temps de campagne à la télévision très supérieur à tous ses concurrents. De même l'écologiste Marina Silva, en 5e position, n'obtient que 8%.

Le sondage a une marge d'erreur de 2 points de pourcentage et a été réalisé auprès de 2820 personnes.

Le Brésil organise les 7 et 28 octobre son élection présidentielle la plus incertaine depuis des décennies. Les marchés sont fébriles et la devise, le réal, a perdu plus de 20% depuis le début de l'année, baissant particulièrement ces derniers jours. (afp/nxp)