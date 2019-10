Boukovski, dissident russe emblématique, est mort

L'ex-dissident soviétique Vladimir Boukovski, qui dénonça dans les années 1970 l'emprisonnement psychiatrique des prisonniers politiques en URSS, est décédé dimanche soir dans un hôpital de Cambridge (Angleterre) à 76 ans, a annoncé le Bukovsky Center.

«Vladimir Konstantinovitch Boukovski, un jour présenté comme un héros de proportion quasi-légendaire dans le mouvement dissident par le «New York Times», est mort d'un arrêt cardiaque au Addenbrooke's Hospital de Cambridge, en Angleterre. Il avait 76 ans», a écrit le Bukovsky Center dans un communiqué publié sur son site internet.

Le centre basé aux États-Unis, qui gère la mémoire de l'ex-dissident soviétique, précise que Vladimir Boukovski était en mauvaise santé depuis plusieurs années. Plus célèbre prisonnier politique soviétique de son époque, Vladimir Boukovski avait été l'un des premiers à dénoncer l'emprisonnement psychiatrique en URSS pour les dissidents.

Vladimir Bukovsky has died. Cardiac arrest, in hospital in Cambridge, yesterday evening. May he rest in peace and rise in glory. And may we bring the causes he fought for to victory. ?? ???? ? ???? ???????