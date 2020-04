Boris Johnson sort des soins intensifs

«Le Premier ministre a été transféré des soins intensifs vers un autre service de l'hôpital, où il sera placé sous surveillance étroite pendant la phase initiale de sa guérison», a annoncé son porte-parole dans un communiqué. «Son moral est extrêmement bon».

L'hospitalisation dimanche du charismatique mais clivant dirigeant conservateur de 55 ans, dix jours après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, puis son transfert en soins intensifs lundi soir avaient choqué au Royaume-Uni. L'amélioration de son état est une des rares notes positives au moment où ce pays s'enfonce dans la crise du nouveau coronavirus, avec des bilans humains quotidiens parmi les plus élevés en Europe.

Le Royaume-Uni a enregistré 881 décès supplémentaires de patients, portant le total à 7978 morts à l'hôpital, selon un compte-rendu quotidien communiqué jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui dirige provisoirement le gouvernement. Le virus a officiellement contaminé 65'077 personnes dans ce pays.

Respecter le confinement

Dominic Raab a une nouvelle fois exhorté les Britanniques à respecter le confinement. Celui-ci devrait être prolongé au-delà des trois semaines initialement prévues, soit en principe jusqu'à lundi prochain, malgré un coût économique et social considérable.

A l'issue d'une réunion gouvernementale de crise, par vidéoconférence, sur l'avenir de la stratégie britannique, Dominic Raab a déclaré qu'une décision officielle ne serait prise qu'«à la fin de la semaine prochaine». Il est «trop tôt» pour assouplir les mesures de distanciation sociales en place, a-t-il cependant averti, précisant que cela ne pourrait avoir lieu qu'une fois le «pic» franchi, ce qui n'est pas attendu avant plusieurs semaines.

Le Royaume-Uni avait tardé à suivre ses voisins dans la mise en confinement mais, depuis le 23 mars, les Britanniques sont priés de rester chez eux autant que possible et la plupart des magasins sont fermés. Sans attendre une décision sur une prolongation à Londres, le Pays de Galles et l'Ecosse ont déjà averti que le confinement devrait être prolongé encore «plusieurs semaines». (ats/nxp)