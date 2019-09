Boris Johnson évoque «d'énormes progrès»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit samedi dans le journal «Mail on Sunday» que «d'énormes progrès» étaient en cours pour aboutir à un accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il reste toutefois du travail.

«Quand j'ai obtenu cette fonction, tout le monde disait qu'absolument aucune modification à l'accord de retrait n'était possible (...). Ils (les dirigeants de l'UE) sont revenus là-dessus et, comme vous le savez, une très, très bonne conversation se tient sur la manière de traiter les problèmes de la frontière nord-irlandaise. Des progrès énormes sont en cours», a dit le chef de gouvernement.

