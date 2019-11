Boris Johnson est défié jusque dans sa circonscription du nord-ouest de Londres

«Vous êtes tous réunis aujourd’hui ici pour faire tomber Boris Johnson, qui deviendrait ainsi le premier chef du gouvernement en exercice à être battu lors d’une élection générale!» Ali Milani, 25 ans, est le candidat travailliste pour la circonscription d’Uxbridge et South Ruislip. En ce samedi matin, il est entouré d’une quarantaine d’activistes et sympathisants venus effectuer du porte-à-porte avant l’élection générale anticipée du 12 décembre.

Le chef du Parti conservateur Boris Johnson représente cette circonscription de l’extrême nord-ouest de Londres depuis son retour à la Chambre des Communes en 2015. Si ce siège était jusqu’alors considéré comme extrêmement sûr, sa marge s’est fortement réduite en 2017: il a remporté 50,8% des voix, contre 40% au candidat travailliste, et ne dispose plus que d’une majorité de 5034 voix. La plus faible pour un premier ministre depuis 1924. Or, si Boris Johnson est battu, il ne pourra plus être premier ministre, à moins qu’il ne se nomme lui-même à la Chambre des Lords. Une situation politiquement intenable.

L'offensive de «FCK Boris»

Ali Milani profite de l’engouement exceptionnel autour de ce qui pourrait être le plus gros coup de tonnerre de cette élection nationale. En ce samedi, des étudiants de Bristol, d’Oxford et de l’est de Londres ainsi que des élus de toute l’Angleterre ont bravé la pluie pour frapper à la porte des électeurs. «Nous avons parfois jusqu’à 300 personnes lors de nos opérations, que nous menons treize fois par semaine, explique Andrew Smith, l’un des coordinateurs locaux. Cela fait un an que nous battons le terrain toutes les semaines, un travail de fourmi avec lequel les conservateurs ne peuvent pas rivaliser.» Surtout que les libéraux-démocrates et les Verts demeurent invisibles dans la circonscription, sans doute pour lui laisser la voie libre pour réussir l’impossible.

Les chaussées de la ville sont encore tamponnées du logo «FCK Boris» (MRD à Boris) suite à une manifestation organisée le week-end dernier par le groupe du même nom. «Depuis le mois de juin, nous organisons des marches festives pour dénoncer le tournant radicalement à droite pris par le Parti conservateur sous sa direction», explique Chichi, 25 ans, l’une de ses fondatrices. FCK Boris a également encouragé les étudiants de l’université voisine de Brunel à s’enregistrer sur les listes électorales avant la date limite du 26 novembre.

Crispation

Preuve de la crispation du Parti conservateur, celui-ci a dépensé 9600euros pour des publicités diffusées sur les réseaux sociaux des résidents de la circonscription, d’après les analystes de Who Targets Me. Carrie Symonds, la compagne de Boris Johnson, s’est également déplacée la semaine dernière pour distribuer des tracts en faveur de sa candidature. «Lui, par contre, demeure toujours invisible ces dernières semaines, assure Ali Milani. Il refuse de prendre part aux débats prévus localement avec les principaux candidats. Il a la frousse de venir voir les électeurs, qui savent bien qu’il a été parachuté ici en 2015.»

Qu’importe. «Concrétiser le Brexit», le slogan de sa campagne électorale, dont il a dévoilé les grandes lignes dimanche après-midi à Telford, ville du centre du pays, résonne auprès des résidents d’Uxbridge et South Ruislip, qui ont voté à 57,2% en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016. Même si les électeurs rappellent leurs craintes sur «l’avenir du système de santé, qui n’a jamais été en de bonnes mains avec les conservateurs», comme l’explique une femme âgée lors d’une discussion avec un des activistes du Labour. Ces derniers s’en aperçoivent quotidiennement, au gré des «portes claquées à notre visage».

Plus encore, le rejet provoqué par leur leader Jeremy Corbyn dépasse les doutes sur Boris Johnson. «Je suis une électrice Labour mais je ne pourrai jamais voter pour Corbyn! avoue en secouant la tête Odette, 58 ans. Au moins, Boris Johnson a du charisme et il dit vouloir aller de l’avant. C’est ce dont nous avons besoin pour nous sortir du marasme du Brexit, qui dure depuis plus de trois ans!»