Bolsonaro a été investi à la tête du Brésil

Le premier chef de l'Etat d'extrême droite depuis la dictature militaire (1964-1985) s'est engagé à lutter contre la corruption et la violence endémique et à défendre l'économie de marché.

L'acte qui a fait de Jair Bolsonaro le 38e président du Brésil a été paraphé vers 15 heures locales (18 heures suisses) dans l'hémicycle de la Chambre des députés, où il a signé le registre officiel, un petit livre vert, comme tous ses prédécesseurs.

Admirateur de la dictature

Le président a prêté serment et s'est engagé à «défendre et appliquer la Constitution» tout en oeuvrant pour «l'Union, l'intégrité et l'indépendance du Brésil».

Le moment le plus attendu est la montée de la rampe du Palais du Planalto, où il doit recevoir des mains de Michel Temer l'écharpe présidentielle, une pièce de soie jaune et verte, sertie d'or et de diamants.

Ancien capitaine et grand admirateur de la dictature militaire, Jair Bolsonaro a été élu le 28 octobre. Il a tiré parti d'une vague de mécontentement contre le Parti des travailleurs (PT), formation de gauche qui a dirigé le pays pendant treize des quinze dernières années avant d'être emportée par une série d'affaires de corruption. (ats/nxp)