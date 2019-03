Boeing va modifier ses 737 MAX

Boeing a présenté mercredi à la presse et aux professionnels les modifications sur son 737 MAX pour tenter de rétablir la confiance après deux accidents qui ont fait 346 morts et a promis de «tout faire» pour que cela n'arrive plus jamais.

«Nous allons tout faire pour nous assurer que ce type d'accidents ne se reproduise plus», a promis Mike Sinnett, responsable du développement de nouveaux produits dans la division aviation civile de Boeing, devant la presse dans le fief du constructeur, à Renton dans l'Etat de Washington (nord-ouest).

Les modifications donnent davantage de latitude aux pilotes pour contourner le système de vol mis en cause dans les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines en octobre et en mars, et améliore aussi la formation des équipages sur son fonctionnement.

Our Boeing team is proud to stand with our customers and partners in embracing the highest standards of safety, excellence and integrity. Read more: https://t.co/ljJucPaGq0 pic.twitter.com/fySWk3ydu7 — Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) March 26, 2019

(afp/nxp)