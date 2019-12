Boeing subit un nouveau revers... dans l'espace

Le lancement de la nouvelle capsule spatiale de Boeing, Starliner, a subi un échec vendredi lors d'une mission d'essai cruciale pour la NASA. Peu après le lancement, un problème a affecté la trajectoire initiale de l'engin, qui va revenir sur terre dans 48 heures.

Il n'accomplira pas son objectif de rallier la station spatiale internationale (ISS), a annoncé Boeing peu après le lancement de la mission de Cap Canaveral, en Floride. La mission non habitée devait durer huit jours, pour un aller-retour vers l'ISS. Elle devait être une répétition générale pour la reprise des vols habités depuis les États-Unis, interrompus depuis l'abandon des navettes spatialles en 2011.

Le décollage s'est déroulé normalement et la capsule s'est détachée sans problème de la fusée Atlas V environ un quart d'heure après le lancement. Mais une anomalie informatique s'est produite après sa séparation de la fusée.

Problème de «temps écoulé»

Le patron de la NASA, Jim Bridenstine, a expliqué dans plusieurs tweets qu'une anomalie s'était produite dans le système de compteur de «temps écoulé» à bord du véhicule et avait fait croire à Starliner qu'elle avait réalisé la poussée nécessaire pour se placer sur la bonne orbite.

«À cause de cette anomalie, le véhicule avait une heure différente de l'heure réelle», a-t-il expliqué. Le pilote automatique de Starliner l'a conduite à tenter de se repositionner, et le vaisseau a, dans la procédure, consommé trop de carburant, selon lui.

Les ingénieurs de Boeing ont placé l'engin sur une orbite nouvelle. «Cela nous permettra de revenir à White Sands dans 48 heures», a déclaré Jim Chilton, vice-président pour l'espace de Boeing, lors d'une conférence de presse au centre spatial Kennedy. White Sands est un désert au Nouveau-Mexique.

Starliner a pour seul passager un mannequin baptisé Rosie en l'honneur de «Rosie la riveteuse», la jeune ouvrière au biceps gonflé symbole des femmes engagées dans l'effort de guerre. Une peluche Snoopy a été ajoutée, non sanglée pour qu'elle puisse flotter lorsque le vaisseau arrive en apesanteur.

