Boeing aurait dissimulé des documents à la FAA

L'agence fédérale de l'aviation (FAA) américaine a accusé vendredi Boeing de lui avoir caché des documents importants liés à la certification du 737 MAX, cloué au sol depuis sept mois après deux accidents ayant fait 346 morts.

«Hier (jeudi), Boeing a alerté le département des Transports de l'existence de messages instantanés entre deux employés de Boeing, discutant de certains éléments de communication avec la FAA lors de la certification initiale du 737 MAX en 2016», dénonce le régulateur dans un courriel. «Boeing a expliqué au département qu'il a découvert ces documents il y a plusieurs mois».

Boeing 2016 internal messages suggest employees may have misled FAA on 737 Max, sources say https://t.co/saRV2EYN7n pic.twitter.com/eHZXEDNSAP