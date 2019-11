Bloomberg se place un peu plus pour 2020

L'ex-maire de New York Michael Bloomberg est un candidat de plus en plus probable à la présidentielle américaine 2020: lundi, il prévoit de lancer une campagne de publicités télévisées pour un montant record de 31 millions de dollars.

Selon la société Advertising Analytics, le milliardaire a acheté au total, dans une vingtaine d'États américains, pour 31 millions de dollars d'encarts publicitaires, plus grosse somme jamais dépensée par un candidat à la présidentielle américaine: le précédent record revenait à Barack Obama, avec près de 25 millions dépensés la dernière semaine de sa campagne 2012.

