Blocages «écologiques»: 290 arrestations

Deux cent quatre-vingt-dix personnes ont été arrêtées à Londres depuis lundi, a annoncé mardi soir la police de la capitale britannique, au deuxième jour des blocages organisés par le mouvement Extinction Rebellion qui réclame un «état d'urgence écologique».

Né au Royaume-Uni, ce mouvement devenu international a entamé lundi une semaine de protestations. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi bloqué cinq lieux emblématiques de la capitale (Marble Arch, Oxford Circus, Waterloo Bridge, Parliament Square et Piccadilly Circus).

Mardi, des manifestants ont continué d'occuper quatre sites (Marble Arch, Oxford Circus, Waterloo Bridge et Parliament Square) même si, selon Scotland Yard, ils étaient uniquement autorisés à rester dans la zone de Marble Arch. Sur le cinquième site, Piccadilly Circus, l'autorité des transports de Londres (TfL) a annoncé la reprise partielle de la circulation et des transports en commun en fin d'après-midi.

Bollywood vibes at #OxfordCircus @ExtinctionR. We, the people have the streets. Come join the celebration of joy, and resist with us. People are locked down underneath that boat, and are being celebrated by all these people#ExtinctionRebellion pic.twitter.com/QwtdW5oP6N