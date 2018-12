Blessée par balle, elle accouche prématurément

Des médecins israéliens ont mis au monde dans la nuit de dimanche à lundi un bébé prématuré dont la mère enceinte avait été gravement blessée en Cisjordanie occupée, lors d'une attaque imputée à des Palestiniens toujours activement recherchés. L'état du bébé est inquiétant, a indiqué l'hôpital.

Sept personnes ont été blessées dimanche soir quand des coups de feu ont été tirés d'une voiture palestinienne en direction d'un arrêt de bus proche de la colonie israélienne d'Ofra, selon l'armée. Une femme enceinte de 21 ans a été emmenée à l'hôpital dans un état grave.

Les médecins de l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem ont mis au monde le bébé par césarienne, a indiqué une porte-parole de l'établissement. L'état de la mère s'était stabilisé lundi, mais, «malheureusement, l'état du bébé s'est détérioré. La famille demande qu'on prie pour lui», a-t-elle dit. La vie des autres blessés n'est pas en danger.

Les violences persistent

Le ou les auteurs de l'attaque sont toujours recherchés, a dit l'armée israélienne. Les forces de sécurité «ont lancé des recherches intensives dans les villages du secteur pour retrouver les terroristes qui ont mené cette attaque», a-t-elle dit dans un communiqué.

La Cisjordanie occupée a été, comme Israël, le théâtre à partir d'octobre 2015 et pendant des mois d'une vague d'attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, mais aussi perpétrées dans certains cas à la voiture bélier et, dans une moindre mesure, à l'arme à feu. Les violences ont notablement diminué d'intensité, mais persistent de manière sporadique.

Entre la Cisjordanie occupée depuis plus de cinquante ans et Jérusalem-Est annexée, plus de 600'000 colons israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle avec trois millions de Palestiniens. La colonisation est illégale au regard du droit international. Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, autre territoire palestinien, a salué l'attaque de dimanche, qui prouve que la «résistance» est toujours active en Cisjordanie selon lui. (afp/nxp)