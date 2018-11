«Bisous de papi Mladic», dit l'ex-général de sa prison

«Bisous de papi Mladic»: l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, est intervenu vendredi au téléphone depuis sa prison néerlandaise, dans une émission d'une télévision serbe, un an après sa condamnation à la perpétuité pour crimes contre l'humanité.

Ratko Mladic a été condamné il y a bientôt un an, le 21 novembre 2017, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la guerre inter communautaire de Bosnie (1992-95, 100.000 morts), notamment en raison de son rôle dans le massacre de Srebrenica. Il a fait appel.

Un héros qui a défendu son peuple

De nombreux Serbes, en Bosnie mais aussi en Serbie, le considèrent toutefois comme un héros qui a défendu son peuple.

Samo u Srbiji - U jutarnjem TV programu Ratko Mladi? se javio iz Haga: Ljubi vas deda Ratko… https://t.co/T78dtAE5we — Oslobo?enje (@Oslobodjenjeba) 16 novembre 2018

Vendredi, son fils Darko Mladic l'a appelé en direct lors d'une émission de la chaîne privée Happy et en présence sur le plateau de Vojislav Seselj, un autre Serbe condamné pour crimes contre l'humanité. Il a mis la conversation sur haut-parleur.

«Bisous de papi Mladic», s'est alors exclamé l'ancien général, âgé de 75 ans, dont l'entourage affirme depuis des mois qu'il est très malade.

«Dites à Voja (Seselj) de venir me voir pour jouer aux échecs. La dernière fois je l'ai battu 7 à 1», a plaisanté Ratko Mladic, détenu à Scheveningen (Pays-Bas), sur la commune de La Haye.

Le massacre de Srebrenica

Plus de vingt ans après la guerre qui a fait plus de 100'000 morts et 2,2 millions de déplacés, Ratko Mladic avait été reconnu coupable de dix chefs d'accusation, dont le massacre de l'enclave de Srebrenica, considéré comme un génocide par la justice internationale. Plus de 8000 hommes et garçons musulmans y ont été tués en quelques jours de juillet 1995.

Ratko Mladic n'a jamais reconnu sa responsabilité dans ce qui est la pire tuerie commise sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Son intervention de quelques minutes a été conclue par un «Merci général» de l'animateur Milomir Maric.

«Je salue particulièrement la Russie (...) je salue le parti communiste de l'Union Soviét... (Ndlr: il se reprend) de la Russie»; «Que la Russie ouvre les yeux sur ce que veux l'Otan, je vous embrasse tous», a ajouté Mladic.

Condamné en première instance par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), Mladic a fait appel devant le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MPTI), l'organisme chargé d'achever les travaux du TPIY et du Tribunal international pour le Rwanda. (afp/nxp)