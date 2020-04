Bilan à la hausse: Pékin nie toute «dissimulation»

Le gouvernement chinois a démenti vendredi toute «dissimulation» dans le bilan du Covid-19, après une brusque augmentation du nombre de décès comptabilisés dans le pays. «Il n'y a jamais eu aucune dissimulation et nous n'autoriserons jamais aucune dissimulation», a assuré devant la presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Soupçonnée d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine a annoncé vendredi près de 1300 morts supplémentaires à Wuhan, épicentre d'une pandémie qui vaut à Pékin une contraction sans précédent de son économie au 1er trimestre.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la ville, placée sous quarantaine du 23 janvier au 8 avril, explique qu'au plus fort de l'épidémie, certains patients sont décédés chez eux faute de pouvoir être pris en charge dans les hôpitaux. Ils n'avaient donc pas été comptabilisés jusqu'à présent dans les statistiques officielles qui ne prenaient en compte que les personnes décédées à l'hôpital. La remontée des données par les hôpitaux a fait l'objet de «retards» et «d'omissions», a reconnu la ville. Le bilan des cas confirmés de contamination à Wuhan est en hausse de 325.

Depuis son apparition dans la métropole du centre du pays fin 2019, la maladie a infecté plus de 2 millions de personnes à travers le monde mais aussi suscité des doutes quant à la réalité du bilan chinois.

Appel à l'unité

La Chine a appelé vendredi à l'unité internationale face au coronavirus, après des critiques du président français Emmanuel Macron et de plusieurs capitales occidentales sur la gestion de l'épidémie par Pékin. Dans une interview au «Financial Times» parue jeudi, le président français a estimé qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie de coronavirus par la Chine, après son apparition dans le centre du pays fin 2019.

«N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que (la gestion de l'épidémie par la Chine, NDLR) c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. Et même, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas», a affirmé Emmanuel Macron. Il était interrogé par le quotidien britannique sur le fait de savoir si les régimes autoritaires étaient mieux à même de gérer ces crises.

Inutile d'argumenter selon Pékin

Vendredi, Pékin a jugé «inutile» d'argumenter sur les avantages et inconvénients des différents systèmes politiques. «Il est impératif que tous les pays s'unissent pour combattre l'épidémie et gagner la guerre» contre le Covid-19, a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

D'après l'Elysée, Emmanuel Macron a souligné que dans les démocraties, qui garantissent la liberté d'information et d'expression, la gestion de la crise était transparente et faisait l'objet de débats, contrairement aux régimes où l'information et l'expression sont contrôlées.

Ces propos surviennent après la convocation de l'ambassadeur de Chine en poste à Paris par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui lui reprochait des propos critiquant la réponse occidentale au Covid-19. Pékin a évoqué mercredi des «malentendus».

Doutes de Londres et de Washington aussi

Les réserves du chef de l'Etat sur la gestion de la crise par Pékin rejoignent les doutes exprimés par Londres et Washington. Le Royaume-Uni a averti jeudi la Chine qu'elle devrait répondre à des «questions difficiles sur l'apparition du virus, et pourquoi il n'a pas été stoppé plus tôt».

L'administration Trump a de son côté accusé Pékin d'avoir «dissimulé» la gravité de l'épidémie à son début en Chine, et a gelé mardi la contribution financière américaine au fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lui reprochant de s'être alignée sur les positions chinoises.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays compte près de 28.000 malades, est un des seuls à prendre la défense de Pékin, jugeant «contreproductives» ces accusations lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping.

Plus de 2 millions d'infectés

L'épidémie continue à dévaster l'économie mondiale. Pékin a publié vendredi ses chiffres officiels du PIB: l'économie chinoise a connu un repli de 6,8% sur un an au 1er trimestre. La Chine n'avait pas connu une telle contraction de son économie depuis l'établissement des statistiques trimestrielles au début des années 1990.

Aux Etats-Unis aussi l'économie sera fortement touchée. Pour réduire l'impact financier du confinement, le président Donald Trump, qui souhaite rouvrir le pays le plus tôt possible, a présenté jeudi un plan pour faire «redémarrer l'Amérique». Il a estimé que les Etats «en bonne santé» pouvaient redémarrer «littéralement dès demain», avant l'échéance du 1er mai un temps évoquée, mentionnant le Montana, le Wyoming ou le Dakota du Nord, relativement épargnés.

Plus de 2'135'410 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont au moins 141'127 décès, selon un comptage AFP jeudi à 21h (heure suisse). Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut, avec près de 33'000 décès pour 667'800 cas. Suivent l'Italie (22'170 morts), l'Espagne (19'130), la France (17'920) et le Royaume-Uni (13'729).

«Une sépulture»

L'Amérique latine n'est pas épargnée. Darwin Castillo, ouvrier équatorien de 31 ans, a littéralement perdu son père dans le chaos du Covid-19 à Guayaquil, une des villes les plus affectées d'Amérique latine: il est allé récupérer son corps dans une morgue bondée. Mais le sac mortuaire contenait une autre victime. «Je ne rejette pas la faute sur la morgue ou l'hôpital - il y avait des gens qui mouraient dans l'entrée. Je voudrais juste retrouver mon père et lui offrir une sépulture chrétienne, lui donner un bouquet de roses», a-t-il expliqué à l'AFP.

Du côté de l'Europe, tiraillées entre les impératifs sanitaires et l'urgence de minimiser les coûts sur l'emploi ou la croissance, les autorités avancent vers le déconfinement en ordre dispersé. Mais plus de la moitié de la population mondiale reste confinée. Et si en Europe l'anticipation d'un «retour à la normale» se base sur un ralentissement des admissions en soins intensifs et des hospitalisations, la pandémie est loin d'être jugulée.

L'Europe reste dans «l'oeil du cyclone» et ne doit «pas baisser la garde», met en garde l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en notant des «chiffres constants ou accrus» de contaminations au Royaume-Uni et dans l'est du continent.

Confinement prolongé

Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé de prolonger le confinement «pour au moins trois semaines». A rebours des espoirs de déconfinement européens et américains, certains pays ont fait le choix inverse d'un renforcement des mesures de prévention.

En Asie, le gouvernement japonais a ainsi étendu l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel et une distribution de masques dans tous les foyers du pays était prévue vendredi. (afp/nxp)