Bernie Sanders soutient son ex-rival Joe Biden

Bernie Sanders a annoncé lundi apporter son soutien à la candidature dans la présidentielle américaine de son ancien rival Joe Biden. Il appelle à battre Donald Trump qu'il a qualifé de «président le plus dangereux de l'histoire moderne».

«Aujourd'hui, je demande à tous les Américains - tous les démocrates, indépendants, et de nombreux républicains - de se rassembler dans cette campagne et de défendre votre candidature, que je soutiens», a indiqué le sénateur indépendant à Joe Biden lors d'une vidéo diffusée en direct sur Twitter.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3