Bernie Sanders en tête des sondages dans l'Iowa

Le sénateur indépendant Bernie Sanders est arrivé vendredi pour la première fois à la première place d'un sondage de référence sur la primaire démocrate dans l'Iowa, prenant les devants d'un peloton de tête aux scores serrés dans cet État qui votera dans moins d'un mois.

Après avoir subi une crise cardiaque début octobre, le candidat socialiste à la Maison Blanche poursuit ainsi, à 78 ans, sur la lancée d'une fin d'année de campagne 2019 très positive, qui l'a vu récolter des sommes record par rapport à ses rivaux. Une performance d'autant plus remarquée qu'il n'accepte que les fonds de petits donateurs. État rural peu peuplé, l'Iowa pourra avoir une grande influence sur la course pour choisir le candidat démocrate qui affrontera le président républicain Donald Trump en novembre car il sera le premier à voter, le 3 février. Bien remis, selon ses médecins, de ses soucis de santé, Bernie Sanders obtient 20% des intentions de vote dans le sondage de Des Moines Register/CNN/Mediacom (soit un bond de cinq points).

????NEW IOWA POLL RESULTS ???? Sanders: 20 Warren: 17 Buttigieg: 16 Biden: 15 Klobuchar: 6 Yang: 5 Booker: 3 Gabbard: 2 Steyer: 2 MOE: +/- 3.7% We are 24 days away from the caucuses. https://t.co/J1ynEPffRn

L'ascension du vétéran de la politique contraste avec le plongeon du benjamin de la primaire, l'ex-maire Pete Buttigieg, 37 ans, qui tombe de la première à la troisième place (16%, moins neuf points). La sénatrice progressiste Elizabeth Warren arrive en deuxième position (17%). L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, est lui quatrième (15%). L'étude d'opinion comporte une large marge d'erreur de 3,7 points.

How every Democratic presidential candidate (polling above 3% in our most recent #IowaPoll) has done in our polls this caucus cycle: https://t.co/CPdGcRk8uc pic.twitter.com/UoW6b3q3HV