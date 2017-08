Berne déploie trois Super Puma au Portugal

La Suisse a envoyé samedi trois hélicoptères militaires Super Puma au Portugal pour aider à combattre les incendies qui ravagent le pays. Du personnel de renfort et une équipe de la DDC se rendaient aussi sur place, en réponse à l'appel des autorités portugaises.

Les appareils et l'équipage - une trentaine de personnes - ont quitté la Suisse samedi, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. Ils devaient faire escale au nord de l'Espagne avant de rejoindre la ville de Monte Real, à 120 kilomètres au nord-est de Lisbonne, où devaient débuter les premières opérations.

L'Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a elle aussi envoyé une délégation sur les lieux. Composée d'un chef d'équipe, d'un agent de liaison, d'un logisticien et d'un spécialiste en feu de forêts, le détachement sera chargé d'appuyer le personnel de l'Armée suisse et d'assurer la coordination avec les autorités portugaises.

Record de départs de feux

Il s'agit de la deuxième action conjointe de l'Aide humanitaire de la DDC et de l'Armée suisse cet été. En juillet, la Suisse avait déployé des hélicoptères pour aider à éteindre les incendies au Monténégro.

Les feux de forêt continuent de ravager le centre du Portugal. Chaque jour, sous des températures caniculaires, des milliers de pompiers sont sur le pied de guerre et luttent contre d'incessants départs de feu: jusqu'à 268 samedi dernier, un record depuis le début de l'année.

Et la météo laisse prévoir une nouvelle hausse du risque d'incendie dans les prochains jours. Le gouvernement a décidé jeudi de décréter l'état de calamité publique dans plusieurs régions du centre et du nord du pays.

Renforts espagnols et marocains

Dans l'ensemble du Portugal, les feux de forêt et de broussailles ont ravagé 141'000 hectares depuis le début de l'année, selon une estimation provisoire. C'est trois fois plus que la moyenne observée au cours de la dernière décennie.

Le Portugal a reçu des renforts cédés par l'Espagne dans le cadre du mécanisme d'entraide européenne. En plus d'un Canadair marocain, les pompiers comptaient jeudi sur le soutien de 160 hommes, 27 véhicules et quatre avions anti-incendie venus du pays voisin. (ats/nxp)