Berlin face au retour des enfants de djihadistes

On estime que près de mille personnes sont parties d'Allemagne depuis 2011 pour rejoindre les djihadistes au Proche-Orient. Les offensives de la coalition internationale ont conduit le groupe Etat islamique (EI) au bord de la déroute et les islamistes qui n'ont pas été capturés cherchent aujourd'hui à regagner l'Allemagne. Berlin négocie, par ailleurs, la libération des enfants des djihadistes venus d'Allemagne capturés en Irak et en Syrie.

Dans un document adressé à la députée du Bundestag Irene Mihalic (Verts), la secrétaire d'Etat allemande à l'Intérieur, Emily Haber, souligne qu'il est difficile d'estimer le nombre d'enfants susceptibles de venir en Allemagne. Les services de sécurité s'attendent à l'arrivée d'une petite centaine de mineurs, pour la plupart des bébés ou de très jeunes enfants.

Endoctrinement

Hans-Georg Maassen, qui dirige le renseignement intérieur, a mis en garde en octobre dernier contre le danger que pourraient représenter certains mineurs «endoctrinés dans les zones de guerre».

Selon le gouvernement allemand, plus de 960 personnes ont quitté l'Allemagne pour l'Irak et la Syrie jusqu'en novembre 2017, afin de rejoindre l'EI. Environ un tiers serait déjà rentré et 150 ont probablement été tués dans les combats. (ats/nxp)