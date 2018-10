Bébés éléphants et safari pour Melania Trump

La Première Dame des États-Unis Melania Trump a donné vendredi le biberon à des éléphanteaux et fait un bref safari vendredi au Kenya, troisième étape de sa tournée africaine en solo, bien loin du tumulte de Washington.

Apparaissant détendue et souriante, l'ancienne mannequin de 48 ans a visité le Fonds David Sheldrick pour la faune sauvage (DSWT), Puis, coiffée d'un casque colonial blanc, Melania Trump a pris place à bord d'une voiture tout-terrain pour découvrir la faune sauvage du parc national de Nairobi. Sa visite à Nairobi se poursuivra dans la journée avec un déplacement dans un orphelinat et une représentation de théâtre.

«Be Best»

Sa tournée, consacrée essentiellement aux enfants, à travers sa campagne «Be Best» («Sois le meilleur»), avait débuté mardi au Ghana où elle a visité un hôpital pédiatrique puis un ancien fort esclavagiste, avant de se rendre au Malawi.

Jeudi, depuis la Maison blanche, le président américain Donald Trump avait salué sur Twitter le travail de son épouse à la faveur de cette tournée sans incident, contrastant avec le tumulte de Washington, entre le processus de confirmation à la Cour suprême du controversé juge Brett Kavanaugh, accusé d'abus sexuels, et la campagne pour les élections de mi-mandat.

Our country’s great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see.