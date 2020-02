Barrage autochtone: Trudeau défend la police

Gazoduc Les présidents turc et russe ont inauguré en grande pompe le gazoduc reliant la Russie au continent européen, en passant par la Turquie. Plus...

Gazoduc Parmi les entreprises associées au gazoduc russe touché par les sanctions américaines, la firme suisse Allseas a suspendu ses travaux. Plus...

Approvisionnement D'une longueur de quelque 2000 km et d'un coût d'environ 5,8 milliards, ce gazoduc devrait acheminer le gaz découvert aux larges des côtes chypriotes et israéliennes à destination de l' Europe. Plus...