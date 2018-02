Bain de sang dans le fief rebelle de la Ghouta

Le principal groupe d'opposition syrien a condamné ce mardi à Bruxelles «le bain de sang» perpétré par les forces syriennes au cours de leur offensive contre le fief rebelle de la Ghouta, près de Damas. Il a menacé de se retirer des pourparlers de paix soutenus par l'ONU.

Deux cent cinquante personnes ont été tuées en 48 heures dans les bombardements, a rapporté mardi soir l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Il s'agit du plus lourd bilan depuis l'attaque chimique de 2013, qui avait fait des centaines de morts dans la population et les combattants de cette enclave assiégée, ajoute l'OSDH en précisant que pour la seule journée de mardi, on a dénombré 106 tués sous les bombes du régime de Bachar al Assad et de ses alliés.

Trois hôpitaux hors service

Six hôpitaux de l'enclave rebelle assiégée de la Ghouta orientale, près de Damas, ont été bombardés depuis 48 heures dont trois sont désormais hors service et deux opèrent partiellement, a indiqué mardi le coordinateur régional du bureau des affaires humanitaires de l'ONU pour la Syrie.

«Lundi, cinq hôpitaux: l'hôpital Al-Marj, l'hôpital Saqba, la Maternité de Saqba et l'hôpital Al-Hayat ainsi qu'un autre hôpital à Douma, ont été la cible d'attaques, rendant trois des cinq hôpitaux hors service et deux fonctionnent partiellement», a dit Panos Moumtzis dans un communiqué. «Aujourd'hui, un 6e hôpital aurait été touché dans la localité de Zamalka», a-t-il ajouté.

L'Union européenne, qui accueillera une conférence sur la Syrie à Bruxelles le mois prochain, considère que la guerre de près de sept ans ne peut être résolue que par des pourparlers.

Washington «extrêmement préoccupé»

Le département d'Etat américain s'est dit mardi «extrêmement préoccupé» par les bombardements du régime syrien sur la Ghouta orientale, une enclave rebelle assiégée à l'est de Damas, qui ont fait 250 morts depuis dimanche d'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

«La fin de la violence doit débuter dès maintenant», a exhorté la porte-parole de la diplomatie Heather Nauert devant la presse, dénonçant les «tactiques» du président syrien Bashar al-Assad consistant à «assiéger et affamer». Washington est «extrêmement préoccupé» par ces bombardements «très inquiétants», a martelé la porte-parole.

Paris craint «un cataclysme humanitaire»

«La situation en Syrie se dégrade considérablement» et «s'il n'y a pas d'élément nouveau, nous allons vers un cataclysme humanitaire», a déclaré mardi le chef de la diplomatie française, Jean-Yves le Drian.

S'adressant au Parlement, il a ajouté: «Il y a une urgence absolue sur ce sujet (...) C'est la raison pour laquelle, à la demande du président de la République, je me rendrai dans les jours qui viennent à Moscou et à Téhéran», soutiens du régime du président Bachar el-Assad. (afp/nxp)