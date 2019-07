Australien arrêté pour pédophilie au Népal

La police népalaise recherchait mercredi de possibles victimes d'un Australien interpellé la veille pour avoir abusé sexuellement de deux garçons, nouvelle arrestation d'un étranger pour pédophilie dans ce pays pauvre.

Le pilote de parapente de 62 ans a été arrêté mardi à son domicile dans la ville touristique de Pokhara à la suite d'un signalement.

Selon la police, le suspect a été pris «sur le fait» avec deux enfants de 12 et 14 ans. Il travaillait au Népal depuis trois ans.

«Il vivait ici, donc nous devons enquêter pour savoir s'il y a d'autres victimes ou s'il est lié à un réseau de pédophiles», a déclaré à l'AFP Dan Bahadur Karki, un responsable de la police locale.

La piètre application des lois fait du Népal une destination prisée par les prédateurs sexuels du monde entier. La nation himalayenne a arrêté et condamné plusieurs étrangers pour pédophilie ces dernières années.

Les suspects s'en prennent généralement à des enfants de familles pauvres, les attirant avec des cadeaux ou la promesse de payer leur scolarité.

Australian man arrested for allegedly abusing children in Pokhara. My latest for @dpa_intl https://t.co/hlLEHbfkeO