«Au-delà d'un fait divers, c'est une affaire d'Etat»

L'avocate de la famille de Steve Maia Caniço s'est déclarée mardi soir «étonnée» de la prise de parole du Premier ministre après la découverte du corps du jeune homme disparu lors de la Fête de la musique à Nantes, ce qui l'amène à évoquer une «affaire d'Etat».

«Je suis tout à fait étonnée que le Premier ministre ait pris la parole aujourd'hui. On annonçait plutôt une prise de parole du ministre de l'Intérieur pour qu'il donne connaissance des conclusions du rapport de l'IGPN (Inspection générale de la police nationale, ndlr). Le Premier ministre lui-même prend la parole, clairement, l'affaire devient une affaire d'Etat», a déclaré à l'AFP Me Cécile de Oliveira.

«Clairement, cette prise en main par l'exécutif d'une affaire qui est confiée à un juge d'instruction me paraît être révélateur d'un moment politique très compliqué sur les interventions policières», a estimé l'avocate.

Ce rapport de l'IGPN n'établit pas «de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition» du jeune homme, selon M. Philippe, ce qui, pour la famille de Steve Maia Caniço, est «difficile à entendre», a expliqué Me de Oliveira.

Le corps de Steve Maia Caniço a été retrouvé dans la Loire, plus d'un mois après sa disparition lors de la Fête de la musique. Le parquet de Nantes a ouvert mardi une information judiciaire «contre X» pour «homicide involontaire».

Une autopsie a été réalisée mardi matin et a permis, selon une source judiciaire, d'identifier Steve Maia Caniço, un animateur périscolaire de 24 ans qui n'avait plus donné de signe de vie depuis qu'il s'était rendu avec des amis à un concert conclu par une intervention controversée des forces de l'ordre en bord de Loire.

De nombreux participants avaient relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène, certains avaient chuté dans le fleuve. Quatorze personnes ont ainsi été repêchées par les secours durant la nuit de 21 au 22 juin. Steve Maia Caniço, lui, ne savait pas nager, selon ses proches.

Responsabilités pénales

Une information judiciaire ouverte à la suite de la disparition du jeune homme «a été clôturée ce jour (mardi, ndlr)», a indiqué le procureur de Nantes, Pierre Sennès, dans un communiqué. «L'analyse de ce dossier (...) a conduit le procureur de la République de Nantes à ouvrir immédiatement une information judiciaire contre X du chef d'homicide involontaire», a-t-il poursuivi.

«Ce cadre procédural permettra aux deux magistrats instructeurs qui seront saisis de poursuivre les investigations en les autorisant notamment à rechercher d'éventuelles responsabilités pénales», a ensuite expliqué le procureur.

Le corps retrouvé lundi, «en état de décomposition avancée», a été repéré à environ un kilomètre du quai Wilson où a eu lieu le concert techno auquel assistait Steve Maia Caniço le soir de la Fête de la musique. Ce long quai, dépourvu de parapet, est situé à l'extrémité de l'île de Nantes, dans une zone éloignée du centre-ville.

Zones d'ombre

Depuis cette nuit du 21 au 22 juin, de nombreuses inscriptions murales et des pancartes demandant «Où est Steve ?» ont surgi dans les rues de Nantes et des alentours. Des centaines de manifestants s'étaient rassemblés le 20 juillet pour former une chaîne humaine le long de la Loire et réclamer «Justice pour Steve».

Des zones d'ombre demeurent sur l'intervention survenue vers 4h du matin et la police affirme qu'il n'y a eu «aucune charge» des forces de l'ordre, visées selon elle par des projectiles.

Plusieurs procédures sont en cours, dont une enquête administrative conduite par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et dont les conclusions devraient être rendues cette semaine au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Le gouvernement a promis mardi de «faire toute la lumière» sur la mort de Steve Maia Caniço, soulignant que le rapport de l'IGPN n'établissait «pas de lien» entre l'intervention des forces de l'ordre, qui était «justifiée», et sa disparition.

Exigeant que «justice soit faite», le député Eric Coquerel (LFI) a de son côté confirmé la demande de commission d'enquête parlementaire de son parti. Selon lui, «l'IGPN ne réglera pas la question. On estime depuis longtemps que ce n'est pas à la police d'enquêter sur la police».

«On voit bien que les circonstances de la mort de Steve ont tout à voir, très certainement, (...) avec la charge policière ce soir-là», comme «les vidéos l'ont montré», a-t-il encore affirmé sur BFMTV.

Le Défenseur des droits Jacques Toubon s'est également auto-saisi pour enquêter sur cette soirée à l'issue dramatique. (ats/afp/nxp)