Les autorités vietnamiennes s'apprêtent à organiser lundi l'évacuation d'un million de personnes habitant dans des zones susceptibles d'être inondées par le passage du typhon Tembin. Celui-ci a fait 240 morts aux Philippines, selon un nouveau bilan annoncé lundi.

Tembin a frappé la grande île méridionale de Mindanao, généralement épargnée par la vingtaine de tempêtes tropicales qui frappent chaque année l'archipel. La police avait fait état dimanche de 208 morts. Mais les responsables de la protection civile ont annoncé lundi que le bilan avait grimpé à 78 morts sur la péninsule de Zamboanga (ouest) et à 27 personnes décédées dans la province centrale de Lanao del Sud.

La police a précisé que le bilan demeurait inchangé lundi à 135 morts dans le nord de Mindanao. Mais les sauveteurs sont toujours à la recherche de 107 personnes portées disparues dans l'ensemble de Mindanao, une île de 20 millions d'habitants.

Noël dans des centres d'évacuation

Environ 13'000 familles, soit au moins 52'000 personnes, ont passé Noël dans des centres d'évacuation, beaucoup ayant absolument tout perdu dans la tempête. Tembin a quitté l'archipel dimanche matin en s'éloignant au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Le typhon devrait s'abattre sur le Vietnam lundi soir. Le gouvernement dit avoir déjà mis 74'000 à l'abri et ordonné la sécurisation des infrastructures pétrolières et celle des bateaux. Il a également recommandé aux pêcheurs de ne pas prendre la mer et les autorités ont ordonné la fermeture des écoles à Hô-Chi-Minh-Ville.

Quinze tempêtes depuis le début de l'année

Comme les Philippines, le Vietnam est habitué au passage de ces tempêtes qui se forment au-dessus des eaux chaudes du Pacifique et que des vents poussent vers les terres. Depuis le début de l'année, quinze tempêtes de grande ampleur ont déjà touché le Vietnam, faisant au moins 390 morts et disparus. Aux Philippines, le typhon Tembin a fait au moins 230 morts et de nombreux disparus. (ats/afp/nxp)