Au sommet sur le climat, l'ONU exige du positif

«Si vous avez de mauvaises nouvelles, ne venez pas!» a lancé vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'adresse des dirigeants qui voudraient s'exprimer au sommet sur le climat qu'il organise lundi à New York.

«Il y a comme un billet d'entrée», a expliqué Antonio Guterres lors d'un déjeuner avec une quinzaine de journalistes au siège de l'ONU. «Nous avons demandé aux pays: avez-vous des développements positifs à annoncer? Si c'est le cas, envoyez-nous une note d'une page». Mais en revanche, une fois la page déposée, «nous ne jugeons pas.»

64 pays, ainsi que l'Union européenne, seront représentés à la tribune, selon le programme communiqué vendredi par l'ONU. Le but du sommet, qui durera toute la journée de lundi, à la veille de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, est que le plus grand nombre de pays annoncent un renforcement de leurs plans de réduction des gaz à effet de serre.

«Faire le plus de bruit possible»

Un nombre «très significatif» d'Etats devraient annoncer l'adoption de l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, a dit Antonio Guterres aux journalistes. C'est-à-dire que ces pays s'engagent à réduire au maximum leurs émissions, et de compenser le reste afin d'avoir un bilan carbone de zéro, par exemple en plantant des arbres qui absorberont le CO2 excédentaire. Actuellement, seule une vingtaine d'Etats ont adopté l'objectif ou voté des lois à cet effet.

My message to young people:



You are leading the way in the urgent race against the climate crisis.

You are standing up and speaking out.

You are on the right side of history.

Keep pushing us to do the right thing.https://t.co/DmBi7qr1Er#ClimateAction pic.twitter.com/wPqglbmJU1