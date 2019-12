Au moins 8 enfants tués par des frappes aériennes

Quinze civils ont été tués lundi dans des raids aériens sur la province d'Idleb, dont 13 dans des frappes du régime sur un marché de cette région du nord-ouest syrien. Celle-ci est le théâtre de violents combats avec les groupes rebelles et djihadistes, selon une ONG.

Depuis samedi, les affrontements qui opposent les forces du régime de Bachar el-Assad aux groupes rebelles et djihadistes ont par ailleurs tué 101 combattants dans les deux camps, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Lundi, des bombardements aériens du régime ont visé un marché de Maaret al-Noomane, ville du sud d'Idleb, faisant 13 morts et 18 blessés parmi les civils, selon un nouveau bilan de l'OSDH.

Frappes aériennes russes

Devant les vitrines aux rideaux de fer tordus et déchiquetés, les corps sont extirpés des décombres et transportés dans des ambulances par les secouristes, a constaté un correspondant de l'AFP. Le corps d'une femme, affaissé sur le siège passager d'une camionnette, a été sorti du véhicule, avant d'être mis à terre et recouvert de couvertures.

Sur leur page Facebook, les Casques blancs, secouristes en territoire rebelle, ont partagé une vidéo montrant deux enfants au visage ensanglanté et en pleurs, accroupis à l'entrée d'une bâtisse et réclamant leurs parents. La vidéo a été tournée à Maaret al-Noomane après les bombardements sur le marché, assure le groupe mais l'AFP n'a pas pu la vérifier de manière indépendante.

Ailleurs dans la province, un civil a été tué dans des raids du régime sur la localité de Saraqeb, et un autre dans l'est d'Idleb par des frappes aériennes de Moscou, allié du pouvoir syrien, selon l'Observatoire.

Bombardements turcs

Au moins neuf autres civils, dont huit enfants âgés de moins de 15 ans, ont été tués lundi dans des bombardements turcs, près d'une école dans une ville du nord de la Syrie sous contrôle kurde, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Le drame s'est déroulé dans la ville de Tal Rifaat, où des heurts opposent sporadiquement forces turques et kurdes. «Les tirs d'artillerie se sont abattus près d'une école, au moment où les enfants sortaient» de l'établissement, selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel

Les combats s'intensifient

La province d'Idleb est dominée par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Cette région, et des secteurs adjacents des provinces d'Alep, Hama et Lattaquié, échappe toujours dans sa vaste majorité au régime. Ces zones abritent aussi plusieurs autres groupuscules djihadistes et des rebelles affaiblis.

Lundi, les combats entre forces du régime et groupes rebelles et djihadistes se poursuivent dans le sud-est d'Idleb, à quelques dizaines de kilomètres de Maaret al-Noomane, d'après l'Observatoire.

Ces dernières 48 heures, 54 membres des forces du régime et 47 combattants dans le camp adverse ont été tués, selon l'OSDH. Ces combats sont les plus meurtriers depuis un fragile cessez-le-feu entré en vigueur fin août, d'après la même source.

Nombreuses victimes malgré la trêve

Entre fin avril et fin août, Idleb avait été pilonnée par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe. Près d'un millier de civils ont péri durant cette période, selon l'Observatoire, et plus de 400'000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU.

En dépit de la trêve annoncée le 31 août, les combats au sol, d'abord sporadiques, se sont intensifiés. En outre, plus de 160 civils, dont 45 enfants, sont morts dans les bombardements depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, selon l'OSDH.

En octobre, le président syrien Bachar el-Assad a effectué sa première visite dans la province depuis le début de la guerre en 2011, affirmant que la bataille d'Idleb était la clé pour y mettre fin.

Le conflit en Syrie, déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie par le régime de Damas, a fait a fait plus de 370.000 morts et des millions de déplacés. (afp/nxp)