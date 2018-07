Au moins 74 morts dans les incendies près d'Athènes

Le bilan des violents incendies qui ravagent les alentours d'Athènes est passé à au moins 74 personnes, a annoncé mardi la porte-parole des pompiers, Stavroula Maliri, révisant à la hausse un précédent bilan de 60 morts. Un bilan qui n'est pas définitif, une centaine de pompiers poursuivant les recherches de victimes éventuelles dans la zone balnéaire de la côte est de l'Attique, noyée sous les flammes lundi soir, a-t-elle précisé.

On dénombre aussi 172 blessés, dont 16 enfants. Onze adultes se trouvent dans un état grave. Le feu s'est calmé dans la région, ont indiqué les pompiers à l'AFP, mais un front progressait toujours à Kineta, à une cinquantaine de km à l'ouest de la capitale.

«Nous avons décompté 60 morts», a déclaré à l'AFP Myron Tsagarakis, conseiller municipal de Rafina, alors que le gouvernement ne donnait encore que le chiffre de 50 morts confirmés. Ces incendies sont ainsi les plus meurtriers depuis ceux ayant tué 77 personnes en 2007.

26 personnes carbonisées

Selon M. Tsagarakis, le bilan risque de s'alourdir avec la découverte de personnes piégées dans leurs habitations dont toutes n'ont pas encore été fouillées. Une mère polonaise et son fils figurent parmi les morts, selon Varsovie qui n'a pas donné plus de détails.

Dans la station balnéaire de Mati, à une quarantaine de km à l'est d'Athènes, 26 personnes carbonisées ont été retrouvées enlacées par groupes, «dans une dernière tentative pour se protéger», a raconté un sauveteur.

«Aujourd'hui la Grèce est en deuil», a déclaré le Premier ministre Alexis Tsipras, annonçant, dans une adresse télévisée à la nation, trois jours de deuil national.

Autour de la capitale, la plupart des victimes ont été piégées dans les environs de Mati, une localité balnéaire à une quarantaine de km à l'est d'Athènes, dont les maisons sont souvent entourées de hauts pins. Elles sont mortes «à leur domicile ou dans leurs voitures», a indiqué le porte-parole du gouvernement grec, Dimitris Tzanakopoulos. Dans cette localité, les corps enlacés et carbonisés de 26 personnes ont été retrouvés dans la cour d'une villa.

A Mati, la violence des vents, avec des pointes à plus de 100 km/h, a «provoqué une progression foudroyante du feu dans le tissu urbain», a expliqué une porte-parole des pompiers. «Mati n'existe plus», a lancé le maire du port proche de Rafina, Evangélos Bournous, recensant «plus de mille bâtiments et 300 voitures» endommagées, dont les carcasses fumaient toujours dans une âcre odeur de brûlé.

Mortes en mer

Au moins quatre personnes ont également été retrouvées mortes en mer, où elles avaient tenté de trouver refuge quand les flammes ont poussé les résidents paniqués sur les plages. Le ministre de l'Intérieur Panos Skourletis a indiqué à la télévision publique ERT que les autorités «cherchent encore s'il y a d'autres disparus».

«Enfer de Dante», titrait mardi le journal «Ta Nea» (opposition centriste), «L'Attique en cendres», résumait le quotidien de centre-gauche Ethnos.

Activité suspecte

Neuf patrouilleurs côtiers, deux bâtiments militaires et des dizaines de bateaux privés assistés d'hélicoptères de l'armée ont été mobilisés toute la nuit pour évacuer vers le port de Rafina, proche de Mati, les résidents et touristes ayant fui les flammes sur les plages et en mer. Les premiers rescapés étaient transférés vers des hôtels et des camps militaires, tandis que de nombreux proches inquiets affluaient à Rafina.

La Grèce a activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir de l'aide de ses partenaires. Le pays s'est vu offrir de l'aide par la France, Israël, la Bulgarie et la Turquie, tandis que les messages de condoléances affluaient de l'étranger.

Le porte-parole a aussi mentionné qu'il y avait eu «15 départs de feu simultanés sur trois fronts différents en Attique», ce qui a conduit la Grèce à demander des drones aux Etats-Unis «pour observer et détecter toute activité suspecte».

Rendez-vous annulés

Au vu de la situation, la présidence de la République a annulé la réception annuelle prévue mardi pour commémorer le rétablissement de la démocratie en Grèce en juillet 1974.

Le Premier ministre Alexis Tsipras est pour sa part rentré précipitamment d'un déplacement en Bosnie pour suivre les opérations. Selon lui, «plus de 600 pompiers» étaient sur les trois fronts des incendies, attisés par des vents soufflant jusqu'à plus de 100 km/h.

Les incendies ont pris alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur le pays, avec des températures grimpant jusqu'à 40 degrés Celsius. Selon les services météo, les conditions doivent rester difficiles mardi, quoique les températures en Attique soient prévues en baisse, avec des averses.

Afflux d'aide

Le pays, qui a activé le mécanisme européen de protection civile, s'est vu offrir de l'aide - notamment en moyens aériens - par l'Espagne, la France, Israël, la Bulgarie, la Turquie, l'Italie, la Macédoine, le Portugal et la Croatie, tandis que les messages de condoléances affluaient de l'étranger.

«La Commission européenne n'épargnera pas ses efforts pour aider la Grèce» a tweeté son président Jean-Claude Juncker.

