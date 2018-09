Au moins 30 morts sur l'île des Célèbes

Un séisme de magnitude 7,5 a secoué vendredi l'île des Célèbes, dans le centre de l'Indonésie, suivi d'un tsunami qui a notamment touché la ville de Palu. Le tremblement de terre a déclenché la panique chez les habitants qui ont fui dans les rues pour se réfugier plus en hauteur, selon des images des télévisions locales.

Une vague a submergé plusieurs bâtiments et au moins 30 personnes sont mortes, selon la chaîne de télévision Metro TV qui cite une source médicale. Des images venues de la ville de Palu montrent des corps allongés près de la côte, rapporte de son côté un photographe de l'AFP.

L'agence de gestion des catastrophes qui avait lancé une alerte au tsunami dans la foulée de l'annonce du séisme a ensuite levé son avertissement. Mais des images filmées depuis l'étage supérieur d'un parking montrent une vague imposante qui submerge plusieurs bâtiments et inonde une mosquée, à Palu, une ville de quelque 350'000 habitants à près de 80 kilomètres de l'épicentre.

«C'est un véritable tsunami qui a frappé Palu», a confirmé Rahmat Triyono, responsable du centre pour les tremblements de terre et tsunamis à l'agence indonésienne de géophysique, sur la chaîne de télévision Kompas. «Le tsunami s'est produit à 18H22 locale (...) avec une hauteur maximale de 1,5 m sur la côte proche de Palu», a ajouté Dwikorita Karnawati, présidente de l'agence de géophysique.

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun

A major 7.5 quake struck off the Indonesian island of Sulawesi on Friday. The quake was followed by tsunami after the tsunami warning was lifted.



