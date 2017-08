Au moins 180 morts dans des inondations

Au moins 180 personnes ont été tuées lundi dans des éboulements et des coulées de boue qui ont fait suite à de fortes précipitations dans la capitale de la Sierra Leone Freetown, selon une source hospitalière.

Ppl in #SierraLeone pls stay safe. I'm seeing a lot of flooding pics on SM and it's scary to drive out there. If u're out already be careful pic.twitter.com/Domp24AB3I